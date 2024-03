Biosphärenhotel in St. Ingbert „Eine coole Sache“ – Wärme aus Abwasser könnte Hotelzimmer wärmen

Als „kostenlos und dauerhaft verfügbar“ lobte der Fachmann die Ressource Abwasser. Sie sei „bereits bezahlt“, es müsse nur ein Weg gefunden werden, wie man ihrer habhaft werden könne. Technisch ist dies nach seinen Worten mittlerweile kein Problem mehr: Das Abwasser wird dem Kanal entnommen, wird mit einer Vorreinigung um feste Bestandteile reduziert, durch Rohre an einem eingehausten Wärmetauscher vorbeigeführt, das Trägermedium auf der anderen Seite des Tauschers nimmt Wärmeenergie auf und bringt sie zu einer Wärmepumpe. Das um einige Grad Celsius abgekühlte Abwasser fließt inklusive all seiner Bestandteile in die Kanalisation zurück. Integriert in die Anlage sind Reinigungssysteme, die in regelmäßigen Zyklen dafür sorgen, dass sich nichts festsetzt. Das geplante Biosphärenhotel liegt nahe dem Hauptsammler des Entsorgungsverbands Saar. Warmes Abwasser gibt es also reichlich. So reichlich, dass im weiteren Verlauf die nächsten Wärmetauscher für neue Wärmeinseln sorgen könnten. Hinzu kommt: Im Sommer lassen sich Gebäude auch kühlen, indem Wärme in den Kanal abgegeben wird.