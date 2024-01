Rückkehr eines Raubtiers Zwei Vorträge zum Wolf in St. Ingbert

Vor rund 150 Jahren hat der Mensch den Wolf in der Region ausgerottet. In seiner Einführungsveranstaltung am 7. Februar will Christian Engel Grundlagen zu dem Tier vermitteln und auf die Geschichte seiner Ausrottung eingehen. Der zweite Teil am 21. Februar widmet sich weiterführenden Fragen: Für wen oder was stellt das Tier eine Gefahr dar? Wer oder was benötigt Schutz vor ihm? Welches Verhalten des Wolfes ist normal? Welches Verhalten sollte man an den Tag legen, wenn es zu einer Begegnung kommt? „Emotionsfrei“, sagt Engel, möchte er Informationen weitergeben.