Serie Genügt die Biosphäre Bliesgau ihren Ansprüchen? Wie der öffentliche Verkehr in der Biosphäre in Schwung kommt: Billig und On-Demand zu mehr Bus und Bahn

Die Biosphäre Bliesgau will bis 2050 nahezu klimaneutral werden. Also ihren Energiebedarf jenseits von Öl, Gas und Kohle bestreiten. Neben Wärme und Strom ist der Verkehr ein Energiefresser. Er liegt dabei mit in der Studie „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ 2012 errechneten 600 Gigawattstunden über dem Strom (500 Gwh) und weit unter der Wärme (2200 Gwh). Aktuelle Überblickszahlen zu den Verbräuchen in der Biosphäre gibt es nicht. Um auf dem Sektor Verkehr positive Entwicklungen voranzutreiben, arbeiten Mobilitätsmanager in Verwaltungen. Dennis Becker macht diesen Job bei der Biosphärenstadt St. Ingbert, Maurice Eickhoff beim Saarpfalz-Kreis.