Kontrollen an Silvester und Neujahr : In St. Ingbert gab es kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

Eine positive Bilanz ihrer Kontrollen an Silvester zog die Ortspolizei in St. Ingbert. Foto: Manfred Schetting Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Die Ortspolizei St. Ingbert hat gemeinsam mit der Vollzugspolizei verstärkte Kontrollen an Silvester und Neujahr in der Mittelstadt durchgeführt. Die Bilanz der Kontrolle sei positiv ausgefallen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Im Großen und Ganzen hätte sich die St. Ingberter Bürgerinnen und Bürger an die geltenden Corona-Regeln und Einschränkungen gehalten. Insgesamt 68 Kontrollen führten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an beiden Tagen durch. In der Silvesternacht wurden 32 Meldungen von Bürgern durch die Ordnungshüter abgearbeitet. Jedoch habe sich bei den meisten Kontrollen herausgestellt, dass keine Verletzung der Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgelegen hatte.