Hilfe aus dem Saarland in Westafrika In Dörfern im Benin wird es nachts immer heller

Stockdunkel ist es von 19 Uhr abends bis 6 Uhr früh im westafrikanischen Benin, einem der ärmsten Länder der Erde. Es gibt keinen elektrischen Strom auf dem Land. Nur kleine Holzfeuer vor ärmlichen Holzhütten erleuchten ein wenig den Abend. Immer wieder bitten Dörfer der Gemeinde Bassila den St. Ingberter Verein „Perspektiven für Benin“ um ebenfalls etwas Licht am Abend. Denn dank dieses Vereins erleuchten seit 2018 bereits 135 Solarlaternen mit acht Meter hohen Masten Plätze und Wege in schon 18 der über 50 Dörfer der Gemeinde Bassila. Zuletzt im Dezember 2023 war die Freude in sieben Dörfern über 48 Solarlaternen riesig: Es gibt kaum noch umwelt- und gesundheitsschädigende Holzfeuer am Abend, dafür Treffen der Familien nach harter Feldarbeit unter dem hellen Licht der Solarlaternen zu gemeinsamem Ausspannen, Erzählen, Tanzen, Feiern, Spielen, zu selbst organisierten Abendmärkten, wo sie ihre überschüssigen Agrarprodukte verkaufen können.