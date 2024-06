Bienenalarm iin St. Ingbert Mitten in der Stadt: Imker muss verirrtes Bienenvolk einfangen

. Bienenalarm mitten in der Fußgängerzone. In der Krone eines der Bäume, die die Innenstadt schmücken, hatte sich am Dienstagnachmittag ein verirrtes Bienenvolk niedergelassen. Tausende von Bienen schwärmten umher, um ihre Königin und das Volk zu beschützen. An der Einmündung der Kaiserstraße in die Pfarrgasse waren einige Menschen im Laufschritt unterwegs, die versuchen, mit den Insekten nicht in Kontakt zu geraten.