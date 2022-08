Feuerwehr St. Ingbert : Bewohner bei Verpuffung in Küche schwer verletzt

Bei einer Verpuffung im „Schwarzen Weg“ in St. Ingbert wurde ein Mensch schwer verletzt. Foto: Markus Zintel

St Ingbert Am Mittwochabend (24. August) kurz vor 20.30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Straße „Schwarzer Weg“ in St. Ingbert. Zuvor war es zu einer Verpuffung bei der Verwendung einer Gaskartusche gekommen.

Bei der Verpuffung wurde ein Bewohner schwer verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Mehrparteienhaus verlassen. Feuerwehrleute lokalisierten den Brand im Küchenbereich und brachten ihn unter Kontrolle.

Das Brandgut wurde mit einer Schuttmulde ins Freie verbracht, sodass nur ein geringer Löschwassereinsatz unter Atemschutz notwendig war. Der verletzte Bewohner erlitt schwere Verbrennungen. Die Person wurde von einer anwesenden Ärztin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes in einem Nachbarhaus versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr St. Ingbert war mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort, die Polizei St. Ingbert mit zwei Kommandos, ebenso Rettungs- und Notarztwagen. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das komplette Gebäude belüftet. Die Brandwohnung war für eine Nacht nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.