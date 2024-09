Hunde-Besuchsdienst der Malteser Wie ein Vierbeiner die Senioren verzückt

St Ingbert · Der Malteser Hilfsdienst St. Ingbert bietet in Pflege-Einrichtungen von Contwig bis Überherrn einen Besuchsdienst durch Ehrenamtliche und deren Hund an. Warum das Angebot so gut ankommt.

10.09.2024 , 15:35 Uhr

Besuchshund Lenny sorgt für viel Freude bei den Senioren. Foto: M. Panzer