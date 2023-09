Feier von Schnapszahl am Rischbachstollen Besucherbergwerk bewahrt wichtiges Kulturerbe

Dafür hatten sich in ihrer Amtszeit auch OB a.D. Winfried Brandenburg und Gallos Vorgänger Clemens Lindemann stark gemacht, die deshalb vom Verein zu Ehrenhauern ernannt wurden. Der anwesende Brandenburg lieferte noch einige Geschichtsdetails der einstmals bayrischen Steinkohlengrube. Nach ihrer Schließung habe es die Bergkapelle und in den Ortsteilen Knappenvereine gegeben, die die Bergbautradition hochhielten, „aber viele Dinge gab es nicht mehr wie die Bergehalde, die uns als Jugendliche begleitet hat, die Grubenbahn, den Sickerweiher oder die Umkleideräume der Bergleute“. Dies habe ihn bei Amtsantritt, trotz Ebbe im Stadtsäckel, veranlasst, den Grubenstollen wieder für Besuche erlebbar zu machen. Seine „Bettelei“ beim Landrat habe Erfolg gezeigt. Heute gehöre das Gelände dem Kreis. Er sei sehr „dankbar, froh und stolz, dass es noch welche gibt, die sich kümmern“. Diesen Einsatz würdigten auch Bürgermeisterin Nadine Backes und Ortsvorsteherin Irene Kaiser, die auch den jährlichen städtischen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro bei dieser Gelegenheit überreichte. Schirmherrin und Bergmannstochter Christine Streicher-Clivot freute sich, bei einem Verein zu Gast zu sein, wo seit 1990 auch Bildung und Kultur gelebt würden. Hier gebe es „Geschichtsunterricht der ganz besonderen Art, wo Jung und Alt anschaulich gezeigt werde, wie unter Tage gearbeitet wurde“. Und an das Team des Besucherbergwerks gerichtet: „Sie haben dieses Bergwerk, diesen Ort der harten beschwerlichen Arbeit, zu einem Ort der Begegnung, zu einem touristischen Highlight des Saarpfalz-Kreises transformiert“.