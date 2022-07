Pontifikalamt und Begegnungsabend in Rohrbach : Bischof Karl-Heinz Wiesemann besucht Pfarrei Heiliger Martin

Bischof Karl-Heinz Wiesemann visitiert die Pfarrei Heiliger Martin in Rohrbach. Foto: Yvette Wagner

Rohrbach Im Zentrum der Visitation an diesem Mittwoch und Donnerstag stehen neben dem Meinungsaustausch zwei Gottesdienste in St. Konrad in Rohrbach.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Juli, die Pfarrei Heiliger Martin mit Rohrbach, Hassel und Oberwürzbach besuchen. Im Mittelpunkt der Visitation stehen Gespräche und der Austausch mit den ehrenamtlich Engagierten der Pfarrei, den Gemeindeausschüssen, dem Verwaltungsrat, dem Pfarreirat sowie dem hauptamtlichen Seelsorgeteam.

Im Rahmen der Visitation wird Bischof Wiesemann am Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr ein Pontifikalamt in der Kirche St. Konrad in Rohrbach feiern. Im Anschluss, gegen 19.15 Uhr, besteht im Jugendheim in Rohrbach Gelegenheit bei einem Dialog- und Begegnungsabend mit dem Bischof ins Gespräch zu kommen. Am Donnerstag, 7. Juli, um 8.15 Uhr findet eine Eucharistiefeier mit Bischof Wiesemann in der Rohrbacher Kirche St. Konrad statt.

Zum Hintergrund: Nachdem im Zuge der Corona-Pandemie 2020 die regulären Visitationen im Bistum Speyer ausgesetzt worden waren, fanden stattdessen 2021 in allen 70 Pfarreien des Bistums Speyer teils digitale, teils präsentische Pastoralbesuche von Vertreterinnen und Vertretern der Bistumsleitung statt.

Die Visitation gehört nach kanonischem Recht zu den Aufgaben eines Bischofs als „Hirte“ seiner Diözese. Sie besteht aus zwei Teilen: Einer Visitation durch den jeweiligen Dekan im Vorfeld, bei der es vor allem um die Verwaltungsabläufe der zu besuchenden Pfarrei geht, und der zweitägigen Pastoralen Visitation durch den Bischof beziehungsweise den Weihbischof, die eher pastoralen Charakter hat.

In der Regel werden je zwei von den zehn Dekanaten des Bistums Speyer pro Jahr visitiert. Die Visitationen werden entweder von Bischof Karl-Heinz Wiesemann oder Weihbischof Otto Georgens durchgeführt. Bischof Wiesemann wird im Laufe dieses und des nächsten Jahres die Pfarreien im Dekanat Saarpfalz visitieren, Weihbischof Otto Georgens die Pfarreien im Dekanat Landau.