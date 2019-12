Auswertung der Barmer-Krankenkasse : Beschäftigte im Saarpfalz-Kreis leiden oft unter Schlafstörungen

Saarpfalz-Kreis Angestellte im Saarpfalz-Kreis laborieren überdurchschnittlich oft an krankhaften Schlafstörungen. Das zeigen Auswertungen für den Gesundheitsreport der Barmer, für den die Krankenkasse nach eigenen Angaben die Daten von rund 52 000 bei ihr versicherten Erwerbspersonen mit Wohnsitz im Saarland anonymisiert ausgewertet hat.

„Kenntnisse zur Behandlung von Schlafstörungen sollten schon in der Ausbildung von Ärzten, Psychotherapeuten und anderen Gesundheitsberufen umfangreich vermittelt werden“, fordert Hansjörg Lambrix, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Homburg, in einer Pressemitteilung.