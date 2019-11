Kostenpflichtiger Inhalt: Willi-Graf-Veranstaltung am BBZ St. Ingbert : Die Verantwortung eines jeden Einzelnen

Informierten im Berufsbildungszentrum St. Ingbert über Willi Graf und den „Kreisauer Kreis“ (von links): Michael Groß vom Adolf-Bender-Zentrum, Schulleiterin Mechthild Falk und Geschichtslehrer Joachim Frenzel-Paal. Im Hintergrund ein Bild von Willi Graf, nach dem die Bildungseinrichtung benannt wurde. Foto: Tom Peterson

St. Ingbert Mit einer Ausstellung wird am Berufsbildungszentrum St. Ingbert dem NS-Widerstandskämpfer Willi Graf und dem „Kreisauer Kreis“ gedacht.

Eine Geschichtsstunde der eher außergewöhnlichen Art dürfte die 13. Gymnasial-Klasse an der Willi-Graf-Schule des Berufsbildungszentrum St. Ingbert (BBZ) am vergangenen Mittwoch, 27. November, erlebt haben. Statt dem gewohnten Klassenzimmer und Auschweifungen des Geschichtslehrers, gab es eine informative und detaillierte Ausstellung über den „Kreisauer Kreis“ und den Widerstand zur Zeit des Nationalsozialismus zu bestaunen. Anlass für die Veranstaltung ist das 76. Todesjahr des Widerstandskämpfers und Mitglied der „Weisen Rose“, Willi Graf, der selber auch Kontakte zum „Kreisauer Kreis“ besaß.

„Als Berufsschule wollen wir den Menschen so formen, dass er auch gesellschaftlich Verantwortung übernehmen kann“, erklärt Schulleiterin und Oberstudiendirektorin Mechthild Falk die Motivation für die Veranstaltung. Doch auch persönlich fühlt sie sich den Idealen des Namenspatron ihrer Schule verbunden. „Ich selber war die Generation, die sagte ‚Nie Wieder!’“, erzählt Falk. Freiheit und Gerechtigkeit zählen für sie nach eigener Aussage zu den wichtigsten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Willi Graf sieht sie deswegen auch als Vorkämpfer für die Freiheit an. Gerade in der heutigen Zeit, wo rassistisches und rechtspopulistisches Gedankengut in der Gesellschaft wieder verstärkt Zustimmung erfährt, sei das Andenken an den Widerstandskämpfer der „Weisen Rose“ deswegen wichtiger denn je.

Lesen Sie auch Zeitzeuge am BBZ : Geschichten von Flucht und Vertreibung

Lesen Sie auch Landtag : Saar-Abgeordnete protestieren im Landtag gegen AfD

Lesen Sie auch Seligsprechung für Saarländer? : Kämpfer gegen die Entmenschlichung

Als eine besondere Form des Gedenkens informierte Joachim Frenzel-Paal, der unter anderem Geschichte am BBZ unterrichtet, nicht nur über die Verbindungen von Willi Graf und dem „Kreisauer Kreis“ (siehe Infokasten), sondern las mit mehrern Schülern auch aus Briefen der damaligen Widerstandskämpfer vor.

Willi Graf und der „Kreisauer Kreis“ Ende Januar 1943 war die Schlacht in Stalingrad zu Ende gegangen. Über 1,2 Millionen Menschen ließen ihr Leben im Kampf um die Stadt an der Wolga – der größte Teil auf russischer Seite. Gleichzeitig wurde Stalingrad zum Auftakt des verstärkten Widerstandes in den besetzten Ländern gegen das NS-Regime. Für Willi Graf und die anderen Mitglieder der „Weisen Rose“ war dies der Anstoß für ihr sechstes Flugblatt „Kommilitoninnen“ Kommilitonen!“, in dem sie sich gegen den Krieg und für ein förderalistisches und demokratisches Deutschland aussprachen. Durch Helmuth von Moltke, einer der führenden Köpfe des „Kreisauer Kreises“, wurden dieses Flugblatt bis nach England gebracht. Ende 1943 warfen britsche Flugzeuge hunderttausende davon über Deutschland ab.

Um den Schülern die Aktualität des Themas näher zu bringen, lud man zudem Michael Groß, Politikwissenschaftler und Projektkoordinator für Politische Bildung vom Adolf-Bender-Zentrum, als Referenten ein. In seinem Vortrag gab er den Anwesenden einen anschaulichen Überblick über die Entwicklungen des Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945. Dabei nahm er auch Bezug auf die Strategien des „Intelektuellen Rechtsextremismus“, die von Politikern wie Björn Höcke, rechten Verlagen, oder etwa der vom Verfassungsschutz beobachteten sogenannten „Identitären Bewegung“ genutzt werden. Statt der offenkundigen Verherrlichung oder Leugnung, setzen diese auf eine Relativierung der Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes. Mit dem Vorwurf eines angeblichen „Schuldkultes“ würden Leute wie Höcke, der das Berliner Holocaust-Denkmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnete, oder neurechte Vordenker wie Götz Kubitscheck versuchen, die Diskussion in der Gesellschaft nach Rechts zu verschieben.

Schüler des Berufsbildungszentrums St. Ingbert begutachten die neu eröffnete Ausstellung über den "Kreisauer Kreis" in der Willi-Graf-Schule. Foto: Tom Peterson

„Was wir machen ist keine Zuweisung von Schuld, sondern wir erinnern und mahnen an die Opfer“, erklärt Groß abschließend in seinem Vortrag. Gegen Instrumentalisierungs-Versuche durch Rechtsradikale müsse man jedoch „ganz klar Position beziehen“, gerade wenn es um die Vereinnahmung des Gedenkens an Widerstandskämpfer wie Willi Graf und der „Weisen Rose“ gehe. Als konkretes Beispiel nannte Groß eine Demonstration in Chemnitz, bei der Vertreter der AfD weise Rose getragen hatten, die als Symbol für den Widerstand in der NS-Zeit angesehen wird. Der Aufzug hatte damals für Schlagzeilen gesorgt, da sich auch gewaltbereite Neonazis beteiligten und es später zu Übergriffe auf Polizei und anwesende Journalisten kam.