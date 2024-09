Seit 30 Jahren in St. Ingbert-Rohrbach Private Schule für beruflichen Erfolg

Festo hat sich im Lauf der Jahre zum größten Betrieb in St. Ingbert entwickelt. Mit Automatisierungs- und Fertigungslösungen hat der schwäbische Pneumatikspezialist eine führende Marktposition besetzt. Auch im saarlandweiten Ranking gehört er zu den großen Arbeitgebern. Vor dreißig Jahren schließlich gründete Festo – ebenfalls am Standort Rohrbach – ein Lernzentrum. Zunächst zur industriellen Qualifizierung unternehmensintern konzipiert, hat sich das Festo-Lernzentrum zu einem der bedeutenden beruflichen Bildungsträger im Land entwickelt. Es ist eine private Schule, die staatlich anerkannte Abschlüsse vermittelt und in drei Jahrzehnten insgesamt 900 000 Teilnehmertage vorweisen kann. Darüber sprach die Saarbrücker Zeitung mit Christian Engau. Er leitet das Festo-Lernzentrum in Rohrbach.