Brecht-Soiree in St. Ingbert Bertolt Brecht: Der Weg des Dichters vom Revolutionär zum Klassiker

ILF-Sprecher Jürgen Bost führte durch den Abend und entwarf in vier Kapiteln ein klares Bild vom Leben und Schaffen eines unverwüstlichen und wandlungsfähigen Genies. Der Aufbruch in Augsburg, die Erfolgszeit in der Weimarer Republik, die Jahre der Flucht und des Exils sowie die letzte Lebensphase im Berlin der Nachkriegszeit boten jeweils Anlass für die sprecherische Präsentation exemplarischer Werke. Gerade die Texte zu Krieg und Vertreibung gingen dem nahezu andächtig lauschenden Auditorium förmlich unter die Haut.