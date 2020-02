Neue Ampeln : „Leuchtende“ Hommage an Bergmänner

Manfred Abmeiers Puschel am Schachthut der Bergkapelle passt farblich zum neuen Bergmannsampelmännchen. Foto: Sarah Tschanun

St. Ingbert Ein „Bergmanns-Signal“, in Form von neuen Ampelmännchen, zeigt den St. Ingbertern nun an, wann sie die Straße überqueren können.



Die Fußgängerampeln an der Kreuzung Ecke Kohlenstraße/Barbarastraße und Kohlenstraße/Rickertstraße erstrahlen seit heute Vormittag in neuem Glanz – im „Bergmanns-Design“. „Die Stelle hier an der Kreuzung ist einfach perfekt dafür. Zwischen Kohlenstraße und Barbarastraße, zwei Straßen die schon mit ihrem Namen auf die lange Bergbautradition von St. Ingbert hinweisen“, sagt Irene Kaiser, Ortsvorsteherin von St. Ingbert-Mitte. So strahlen hier nun rote und grüne Männchen mit Grubenlaterne und Bergmannshelm.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Ortsrat beschlossen, dass St. Ingbert der zweite Standort im Saarland mit ganz eigenen Ampelmännchen werden soll. Sonst hat das Saarland bisher nur die „Saarlodri-Ampeln“ in Saarbrücken. „Wir sind sehr stolz, dass wir die einzige Stadt im Saarland sind, die Bergmannsampeln hat“, freut sich Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU). Auf seine Initiative hin wurde die Agentur „Media Team“ aus Duisburg mit dem Design beauftragt. Der Tipp kam von dem St. Ingberter Jürgen Becker, der mittlerweile in Duisburg lebt und dort seine Agentur betreibt. Seine Mitarbeiterin Claudia Richter hat die Ampeln ursprünglich für Duisburg entworfen, wo auch die ersten ihrer Art installiert worden sind. „Da haben wir gedacht, das wäre doch auch was für St. Ingbert. Vor allem wollen wir damit an die positiven Seiten des Bergbaus erinnern, zum Beispiel den Zusammenhalt der Bergleute. Der Bergbau hat nun mal unser Land geprägt. Unser Wohlstand wurde zu einem großen Teil unter Tage gefördert“, betont der Oberbürgermeister: „Wir sehen diese Symbolik auf den Ampeln auch als Geschenk an unsere Bergkapelle, die uns sehr wichtig ist.“

Die St. Ingberter Bergkapelle feierte letztes Jahr ihr 180-jähriges Bestehen. Als Zeichen der Dankbarkeit für ihr großes Engagement hat der Ortsrat die Ampelmännchen gestern als Geburtstagsgeschenk „überreicht“. Knapp 2500 Euro hat die Installation gekostet. Der St. Ingberter Ortsrat hat dafür einen Teil seines Budgets eingesetzt. Ein Jahr lang hat die Stadt die neuen Ampeln vorbereitet. Der ursprünglich geplante Standort in der Nähe des Rischbachstollens eignete sich nicht dafür, da die Ampelmännchen nur an LED-Leuchten angebracht werden können. „Die häufig überquerten Kreuzungen in der Kohlenstraße waren dann die nächste Wahl“, weiß der Abteilungsleiter für Verkehr, Thomas Diederich.

„Wir freuen uns sehr darüber. Ich bin ja St. Ingberter ‚Bub‘ und mein Vater hat im Bergbau gearbeitet“, schwärmt der Vorsitzende der Bergmannskapelle, Reinhard Huy: „Ich fühle mich daher, wie viele St. Ingberter, sehr verbunden mit der Bergbautradition. Das waren einfach ganz andere Zeiten. Heute gar nicht mehr vorstellbar, dass man damals zum Beispiel hier im ehemaligen Knappschaftskrankenhaus, das nahe bei den Ampeln gestanden hat, mit 25 Leuten in einem Krankenzimmer lag.“ Zu dritt rückten Mitglieder der Bergkapelle in ihrer Bergmannsuniform an, um ihr Geschenk bei strahlendem Sonnenschein einzuweihen.

„Das wird auch einer der wichtigen Standorte unserer geplanten Industriekultur Route durch St. Ingbert“, sagt Julia Roos von der St. Ingberter Tourismusabteilung. Im Rahmen des EU-Förderprogramms Leader (Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale) zur Entwicklung des ländlichen Raumes, arbeitet sie gerade an der Route, die sich zu einem Drittel aus Bergbau Wegmarken zusammensetzen soll. „Der sogenannte ‚Stadtspaziergang’ als Teil des Programmteils ‚Qualitätswege’ wird von uns gerade geplant. Wir sind in der zweiten Phase, also der Konkretisierung des Verlaufs der Route“, schildert Roos den aktuellen Stand. Der Weg soll acht Kilometer lang werden und durch die Stadt St. Ingbert über den Rischbachstollen, zur Alten Schmelz bis hin zum Beckerturm verlaufen. Dies sind aber nur einige wenige St. Ingberter Wahrzeichen, zu denen der Weg führen soll.

Die Ampelmännchen tragen Grubenlampe und Helm. Foto: BeckerBredel