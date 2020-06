Bergkapelle St. Ingbert : Bergkapelle St. Ingbert gibt am Wochenende ein Open-Air-Konzert

St. Ingbert Die Bergkapelle St. Ingbert präsentiert am kommenden Wochenende ein Open-Air-Konzert auf dem DJK-Sportplatz in St. Ingbert. Groß war die Freude bei den Musikern, als bekannt wurde, dass ab Mitte Juni kleinere Veranstaltungen wieder erlaubt sein werden.

Noch größer, als die genauen Zahlen der ab 29. Juni geltenden Corona-Verordnung bekannt gegeben wurden. Dirigent Matthias Weißenauer: „Dass gleich 350 Personen bei einer Veranstaltung im Freien erlaubt sind, hätten wir nicht gedacht. Es freut uns natürlich umso mehr, dass wir nach so vielen Monaten kultureller Abstinenz das erste Konzert gleich vor einem größeren Publikum präsentieren dürfen.“ Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und so hat sich die Bergkapelle St. Ingbert - statt Bühne die Tribüne des DJK-Sportplatzes für ihr Open-Air ausgesucht. Hier können die erforderlichen Mindestabstände von zwei Metern zwischen den Musikern problemlos eingehalten werden. Seit Ende Mai erlaubt die Stadt St. Ingbert wieder das Proben im Freien. Die Musiker müssen sich dabei auf ein völlig neues Spielgefühl einstellen. „Jeder Musiker ist jetzt auf sich gestellt und kann sich nicht einfach an seinen Nachbarn anhängen. Eine große Herausforderung! Trotz der Abstände laufen die Proben aber erstaunlich gut. Und so haben wir diesen Hoffnungsschimmer zum Anlass genommen, gleich ein erstes konkretes Konzert in der neuen Normalität zu planen,“ sagt Reinhard Huy, der erste Vorsitzende des Vereins. „Wir haben der Stadt ein ausführliches Konzept zur Konzertplanung vorgelegt und die Genehmigung vom Ordnungsamt erhalten. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“ Die Besucher dürfen sich auf feurige südamerikanische Klänge, auf mitreißende irische Rhythmen freuen und auf einen kontrastreichen Querschnitt aus den Konzerten, die für diesen Sommer ursprünglich geplant waren. Neben Londons modernen Sehenswürdigkeiten steht Stings „Englishman in New York“ auf dem Programm, Queens „Innuendo“ wird auf den „Mambo No. 5“ treffen. Der Bogen wird von John Williams „Raiders March“ bis zum „Steigermarsch“ gespannt. Damit der Konzertabend auch gelingt, wird das Publikum gebeten, die Abstandsregeln einzuhalten sowie bei Ein- und Auslass eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Platz kann diese selbstverständlich abgenommen werden. Die Kontaktdaten der Besucher müssen erfasst werden. Reinhard Huy: „Wir müssen flexibel sein und neue, ungewöhnliche Formen finden, Kunst und Kultur erlebbar zu machen. Solange noch kein Medikament und kein Impfstoff gegen das Virus gefunden ist, gibt es keinen sichereren Ort als draußen. Ein Konzert unter freiem Himmel ist somit die derzeit sicherste Variante, Musik lebendig zu halten. Wir freuen uns auf unser Publikum!“