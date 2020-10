Für Orgel in Blickweiler am 24. Oktober : Christian von Blohn spielt für die Orgel von St. Barbara

Für Orgel in Blickweiler am 24. Oktober

Dekanatskantor Christian von Blohn spielt am kommenden Samstag ein Benefizkonzert zu Gunsten der Orgel der Pfarrkirche St. Barbara in Blickweiler. Foto: Stefan Bohlander

Blieskastel Viele Jahre hat sich der Freundeskreis Saarpfälzische Musiktage für die Renovierung der Orgel der Blieskasteler Schlosskirche engagiert. Mit Erfolg: Seit zwei Jahren ist die Orgelwelt in Blieskastel wieder in Ordnung.

Nun wurde ein neues Sorgenkind an den Freundeskreis herangetragen: Die Orgel der katholischen Pfarrkirche St. Barbara in Blickweiler. Schimmelbefall macht sie dringend renovierungsbedürftig. Auch hier ist die Pfarrgemeinde nicht in der Lage die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen.

Der Freundeskreis Saarpfälzische Musiktage wird mit einer Reihe von Benefizkonzerten die Renovierung unterstützen. Dekanatskantor Christian von Blohn startet am kommenden Samstag 24. Oktober, um 19 Uhr die Reihe an der Klais-Orgel der Schlosskirche. „Die Orgel ist sicherlich das komplexeste aller Musikinstrumente und mit ihrer großen Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten ein wichtiges Medium in der Beziehung zwischen Mensch und Gott“, so Christian von Blohn. Zur Aufführung gelangen Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles-Marie Widor, Louis Vierne und Olivier Messiaen. Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende für die Orgelsanierung in Blickweiler wird gebeten. Das Konzert findet unter Einhaltung der derzeitigen Hygiene- und Abstandregeln statt.