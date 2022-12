OB Meyer: Keine Streiche, sondern üble Straftaten : Manipulierte Busreifen: Stadt lobt hohe Belohnung aus

Nach Manipulation an Reifen von Linienbussen in St. Ingbert herrschte Lebensgefahr für die Insassen. Foto: Cornelia Jung Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Mehrere vorsätzliche Beschädigungen von Linienbussen waren in der jüngsten Sitzung des St. Ingberter Stadtrats ein Thema. Wie die Verwaltung mitteilte, wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 30. November auf 1. Dezember, sowie in der darauffolgenden Nacht jeweils irgendwann zwischen 0 und 6 Uhr mehrere im Bereich des Rendezvous-Platzes geparkte Busse vorsätzlich manipuliert.

Laut der Stadt haben unbekannte Täter vermutlich mit einem Akkuschrauber Schrauben in Busreifen gedreht, sodass diese die Luft nicht sofort verloren, sondern erst nach und nach im Fahrbetrieb. „Das ist kein Streich, sondern eine Straftat, die Leben von Busfahrern, Businsassen allgemein und Schulkinder im Besonderen gefährdet“, sagte OB Ulli Meyer. Es sei besonders perfide, da der vorsätzlich verursachte Schaden erst dann auffalle, wenn die Luft schon weitgehend entwichen ist und es Probleme bei der Lenkung gebe.