Beim TC Viktoria Beliebter als Tennis? Trendsportart kommt nach St. Ingbert

Ex-Bayern-Star Arjen Robben spielt es, Trainerlegende Jürgen Klopp auch – und Tennisikone Rafal Nadal: Padeltennis erfreut sich stetig größerer Beliebtheit. Die in den 60er Jahren in Mexiko entwickelte Tennisabwandlung, die auch wegen des durch einen Kasten umbauten Feldes an Squash erinnert, hat inzwischen weltweit rund 18 Millionen Anhänger. Und den Vorteil, dass sie recht leicht zu erlernen und auch im Alter noch gelenkschonend zu spielen ist. In Spanien und Portugal gibt es mehr Padel- als Tennisspieler.