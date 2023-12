Beleuchtungsanlage für Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert Neues Dimmer-Licht beleuchtet Wege im Stadtpark

Ein eher mulmiges Gefühl hatte Fußgänger und Radfahrer seit Jahren beschlichen, wenn sie in der dunklen Jahreszeit die Gustav-Clauss-Anlage abends oder nachts passieren mussten, und es selbst auf den Hauptwegen schummrig oder gar stockdunkel war. Die Suche nach einer Lösung für eine bessere Beleuchtung im Stadtpark war nach anhaltenden Klagen der Bürgerinnen und Bürgern insbesondere für den Ortsrat St. Ingbert-Mitte eine stete Aufgabe. Nunmehr ist die Lösung für das gewünschte Licht da. Seit November war die LED-Beleuchtungsanlage in der Gustav-Clauss-Anlage teilweise schon in Betrieb. Zum Jahresende gehen Passanten verlässlich und genau wie lange geplant neue LED-Lichter auf.