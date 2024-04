Stadtrat St. Ingber In städtischen Kitas sinken die Beiträge

St Ingbert · · Der St. Ingberter Stadtrat hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstagabend die Elternbeiträge der fünf städtischen Kindertagestätten angepasst. Ab dem 1. August gelten in den Kitas Luitpoldschule, Rohrbach Detzelstraße und Rohrbach Bahnhofstraße, Oberwürzbach sowie am Stiefel und am Spellenstein auf einstimmigen Beschluss des Stadtrates folgende Beiträge im Monat: für die Krippenbetreuung 170 Euro, für die Regelbetreuung 37 Euro und für die Tagesbetreuung 62 Euro.

29.04.2024 , 09:16 Uhr

Die Beiträge in den städtischen Kitas in St. Ingbert werden nach dem Willen des Stadtrates ab Anfang August gesenkt.- Foto: dpa/Monika Skolimowska