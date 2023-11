So beratungsintensiv wie nie zuvor Was heute alles beim Heizungstausch beachtet werden muss

Wer ab dem kommenden Jahr eine neue Heizung einbauen lässt, muss sich damit abfinden, dass er in absehbarer Zeit den Anteil regenerativer Energien hochfahren muss. Dazu gehört beispielsweise Wasserstoff. Ob der aber in den kommenden Jahren in unserer Region überhaupt beziehbar sein wird, das ist mehr als ungewiss. Diese und weitere Fragen, die selbst die Spitzenmanager in der Energiepolitik nicht beantworten können, sorgen dafür, dass der ganz normale Bürger an den Rand der Verzweiflung gerät, wenn seine vorhandene Heizung droht, die Grätsche zu machen. Auch bei den Heizungsbauern in der Region herrscht alles andere als Einigkeit, wohin die Reise gehen wird. Allerdings zeichnen sich Trends ab.