Waldkalkung Bei St. Ingbert wird der Waldboden gekalkt

Der abgeworfene Kalk ist für Menschen und Tiere unschädlich, so die Stadt St. Ingbert in einer Mitteilung. Es könne vorkommen, dass feiner Staub an der Kleidung haften bleibt. Dieser lasse sich einfach ausklopfen und verursache keinerlei Schäden an Gesundheit, Wohlbefinden und Kleidung. Auch für Tierpfoten sei das Gesteinsmehl unschädlich. Wann und wo gekalkt wird, lässt sich meistens erst kurzfristig aufgrund von Windverhältnissen genau festlegen. Ebenso sind witterungsbedingte Unterbrechungen möglich. Die Stadtverwaltung hat an Spaziergänger appelliert, unbedingt die Absperrungen der Wege zu beachten.