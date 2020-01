Kostenpflichtiger Inhalt: Zu Lasten der Anwohner : Lastwagen-Fahrer rollen bei St. Ingbert in die Navi-Falle

St. Ingbert In Sengscheid gibt es ein Problem mit Brummis. Wegen eines unerklärlichen Fehlers in den Navigationsgeräten der Fahrer sollen sich seit geraumer Zeit regelmäßig Schwerlaster in den St. Ingberter Ortsteil verirren, obwohl Verkehrsschilder und Hinweise am Ortseingang das verhindern müssten.

Das hat Folgen: Vor Kurzem beschädigte ein Fahrer die Fassade eines Hauses in dem Ort mit seinem Lkw schwer – und flüchtete. Die Polizei ermittelt. Wie die betroffene Anwohnerin berichtet, war es nicht das erste Mal, dass ihre Hausseite von einem nächtlichen Brummifahrer in Mitleidenschaft gezogen wurde.