SR dreht in St. Ingbert : Behinderungen durch Dreharbeiten

Am Montag, 12. Juli, zeichnet der Saarländische Rundfunk die Sendung „Mit Herz am Herd“ in der Gustav-Clauss-Anlage auf. Im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr kann es deswegen zu Behinderungen im Bereich des Weihers und auf dem Fußweg zwischen Spielplatz und Jägerstraße kommen.

