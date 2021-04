Baustelle in St. Ingbert : Behinderungen durch Baustelle in der Kaiserstraße

St Ingbert An der Ecke Kaiserstraße/Hobelsstraße in St. Ingbert wird ab Mittwoch, 7. April, bis Freitag, 9. April, ein Lampenmast ausgetauscht. Eine Fahrbahn muss gesperrt werden. Für den Verkehr von der Blieskasteler Straße und der Wollbachstraße in Richtung Otto-Toussaint-Straße hat die Sperrung keine Auswirkung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken