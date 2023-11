Früher stand es neben Frank Farians Kultdisco „Rendezvous“ In St. Ingbert soll ein begrüntes Wohnhaus entstehen

Früher spielte nebenan Boney M., in Kürze sorgen Bagger die „Musik“ und dann entsteht dort ein moderner Wohnbau mit vertikal begrünten Fassaden: Das Areal rund um die Pfarrgasse 9 in St. Ingbert rückt gerade in den Blickpunkt. Am Mittwoch hat Projektentwickler Melik Kekec seine Pläne für den Ort vorgestellt, an dem sich aktuell noch ein abrissreifer, entkernter Schmucklos-Bau erhebt.