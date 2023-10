Nationalsozialismus „Willi Graf ist präsent in unseren Herzen“

Gedenktage sind nicht unbedingt das, was Schülerinnen und Schüler begeistert. Dennoch lauschen rund 60 junge Leute der gymnasialen Oberstufe des Berufsbildungszentrums St. Ingbert, der Willi-Graf-Schule, am Dienstag geduldig allen Grußworten, die es zum Gedenktag an den Namensgeber ihrer Schule zu hören gibt. Und das sind einige. Am 12. Oktober vor 80 Jahren wurde der Widerstandskämpfer von den Nazis im Gefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Willi Graf, in Euskirchen geboren und in Saarbrücken aufgewachsen, war Mitglied der Weißen Rose. Als Medizinstudent verteilte er mit den Geschwistern Scholl und anderen jungen Menschen im Widerstand Flugblätter gegen die Nazis.