Auszeichnung : BBZ St. Ingbert ist nachhaltige und gesunde Schule

St Ingbert Die Willi-Graf-Schule, das Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert, wird als nachhaltige und gesunde Schule im Saarpfalz-Kreis ausgezeichnet. Das Thema Nachhaltigkeit spielt am BBZ St. Ingbert schon lange eine sehr wichtige Rolle.

Auch in Zeiten von Corona hat es sich die Schule daher nicht nehmen lassen, weiter an der Verbesserung der Nachhaltigkeit zu arbeiten und im Schuljahr 2019/20 am Projekt „EWA plus for future“ des Saarpfalz-Kreises teilgenommen. Ziel des Projektes ist es, Schulen nachhaltiger, gesünder und zukunftsfähiger zu machen. Mit folgenden Projekten und Maßnahmen konnte die Schule die Jury überzeugen und sich die höchste Auszeichnung von vier Sternen sichern: Die Einführung der nachhaltigen BBZ-Mehrwegbecher und das regelmäßige Einsammeln von Zigarettenkippen hat das Abfallaufkommen an der Schule deutlich reduziert.