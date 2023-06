EVS ehrt BBZ St. Ingbert Schutzhandschuhe erhalten ein zweites Leben

Nadja Motsch hatte als Lehrerin das Projekt geleitet. In Absprache mit dem EVS machte man sich danach Gedanken, was aus den Handschuhen werden könnte, die die Schüler als Spende erhalten hatten. In den vergangenen Jahren flogen sie oft genug auf den Müll, aber dazu seien sie nach ein paar Stunden Einsatz eindeutig zu schade, so die Lehrerin. Die 40 Picobello-Teilnehmer lasen sich ein, wie man benutzte Handschuhe wieder sauber machen kann. Natürlich sollte auch die Reinigung vonstattengehen. Die Handschuhe wurden in Wasser geschrubbt, dem Zitronensäure zugesetzt war. „Das ist ein natürlicher Stoff, der in der Natur nichts kaputt macht“, so die Lehrerin. So stand am Ende der Reinigungsaktion ein riesiger Berg an neuwertigen, sorgfältig getrockneten Handschuhen. Die werden momentan in einer Vitrine gezeigt, um zu dokumentieren, dass in diesen Handschuhen fleißige Hände gearbeitet haben. Im kommenden Jahr sollen sie dann wieder bei Picobello zum Einsatz kommen.