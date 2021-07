Baustellen in St. Ingbert : Baustellen behindern den Verkehr

Baustellen in St. Ingbert

(red) Die St. Ingberter Stadtverwaltung hat auf weitere Baustellen hingewiesen. Wegen einer Kanalreparatur wird der Verkehr in der Hauptstraße in Oberwürzbach vor dem Anwesen 87 ab Montag, 12. Juli, bis Freitag, 23. Juli, durch eine mobile Baustellenampel geregelt.

Wegen der Erneuerung eines Hausanschlusses wird der Verkehr in der St. Ingberter Straße in Hassel in Höhe Anwesen 24 ab Montag, 12. Juli, bis Donnerstag, 15. Juli, ebenfalls durch eine mobile Ampelanlage geregelt.