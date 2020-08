Vollsperrung bis 21. August : In der Albert-Weisgerber-Allee wird die Baustelle verlängert

Die Bauarbeiten in der Albert-Weisgerber-Allee in Höhe des Leibniz-Gymnasiums verzögern sich. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Derzeit ist die Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert in Höhe des Leibniz-Gymnasiums voll gesperrt, weil zwischen den Anwesen 2 bis 26 neue barrierefreie Bushaltestellen gebaut werden. Ursprünglich war die Vollsperrung bis zum Ende der Sommerferien geplant.

Für den Schulbeginn ab 17. August werden am Anfang der Wiesenstraße Ersatzhaltestellen für beide Buslinien (von St. Ingbert-Süd und der Innenstadt herkommend) eingerichtet. Nach der einwöchigen Baustellenverlängerung, also voraussichtlich ab 24. August, wird aber auch die neue Bushaltestelle in der Albert-Weisgerber-Allee in Betrieb genommen, die auf der Seite der Einbahnstraßenregelung liegt. Diese ist erforderlich, weil nach dem Ende der Bauarbeiten zwischen Koelle-Karmann-Straße und Römerstraße ein neuer Baustellenbereich in dem Teilbereich zwischen Römerstraße und Seyenanlage folgt. Dort wird wieder mit einer Einbahnregelung gearbeitet. Die bisherige Umleitung über die Wiesenstraße bleibt daher bis zum Ende der gesamten Baumaßnahme Mitte/Ende September bestehen.