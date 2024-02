Kurzfristige Reparatur Fahrbahn kaputt – Baustelle auf der A6 bei St. Ingbert sorgt für Behinderungen

Ab Montag, 26. Februar, ist dann die Überholspur wieder frei. Dafür machen sich Arbeiter an die Normalspur ran. Diese Baustelle sorgt dafür, dass die Anschlussstelle St. Ingbert-West nach Homburg gesperrt ist. Darum müssen Verkehrsteilnehmer einen Umweg in Kauf nehmen. Dieser führt über St. Ingbert-Mitte. Wer von der L126 und L108 über die Autobahn in besagte Richtung weiterfahren will, kommt bei Saarbrücken-Güdingen auf die A6, heißt es in der Baustellen-Ankündigung.