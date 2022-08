Baustelle in St. Ingbert verlängert sich : Am Busbahnhof wird länger als geplant gepflastert

Die Baustelle am Rendezvous-Platz dauert länger. Foto: Manfred Schetting

St Ingbert Die Baustelle am Rendezvous-Platz in St. Ingbert wird sich über das ursprünglich geplante Ende hinaus um ein paar Tage verlängern. Darauf hat am Freitag Thomas Diederichs hingewiesen, der in der St. Ingberter Stadtverwaltung für den Verkehr zuständige Mitarbeiter.