Albert-Weisgerber-Schule Dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung einen Schritt voraus

Gerade mal zwei Tage zuvor hatte die Stadt zum Baustart für ein neues Gebäude für die Freiwillige Ganztagsschule (FGTS) an der Südschule eingeladen, und schon wieder gab es in St. Ingbert einen Spatenstich für einen FGTS-Neubau. Diesmal an der Albert-Weisgerber-Schule. In der Grundschule auf dem Roten Flur sollen bis Herbst 2025 die Mädchen und Jungen aller Klassenstufen in neu geschaffenen Räumen betreut werden. Rund 7,1 Millionen Euro soll der Neubau kosten, der auf dem Gelände unterhalb der Schule entlang der Dr.-Schulthess-Straße entstehen wird.