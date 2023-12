Ausbau zu Verwaltung mit Museum soll 2024 starten Ausbau der Wollspinnerei zum Verwaltungssitz in St. Ingbert – kleine Parteien wettern dagegen

Die Alte Baumwollspinnerei bleibt in St. Ingbert ein Thema mit enormem Streitpotenzial. Auch wenn die Argumente für oder wider den Ausbau des denkmalgeschützten Gebäudes an der Wollbachstraße zu einem Verwaltungssitz inklusive Albert-Weisgerber-Museum hinlänglich bekannt und oft auf kommunalpolitischer Bühne ausgetauscht wurden. Zur Stadtratssitzung am Dienstagabend im St. Ingberter Rathaus gab es über die sozialen Medien eine besondere Einladung: „Wir St. Ingberter*innen sagen Nein“, hieß es da mit Bezug auf eine ganze Reihe von Punkten.