Experte verrät Details Wann der Umbau der Baumwollspinnerei in St. Ingbert beginnt – und welche Schwierigkeiten es gibt

Mit einem Detail der Planungen für die Baumwollspinnerei, die in wenigen Jahren die Stadtverwaltung und das Albert-Weisgerber-Museum beherbergen soll, befasste sich jetzt eine Veranstaltung im Rathaus in St. Ingbert. Es ging um die Frage, wie in dem neu gestalteten Denkmalbau und im zugehörigen Stadtquartier ein barrierefreier Zugang ermöglicht und die Bedürfnisse der Behinderten berücksichtigt werden.