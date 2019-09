Rickertstraße : Bauhaus-Architektur mitten in der Stadt

St. Ingbert Das ehemalige Gebäude der WVD in der Rickertstraße in St. Ingbert hat eine bewegte Bau- und Nutzungsgeschichte.

Das Bauhaus feiert 100-jähriges Jubiläum. 1919 wurde in Weimar die Kunstschule von Walter Gropius gegründet, etwas vollkommen Neues. Eine Zusammenführung von Handwerk und Kunst. Heute zählt das historische Bauhaus zu den einflussreichsten Bildungsstätten im Bereich der Architektur sowie des Designs und der Kunst im 20. Jahrhundert. Viele moderne Strömungen werden davon geprägt – auch einige Häuser in der St. Ingberter Innenstadt.

Von außen sieht man dem Gebäude nicht an, aus welcher Zeit es stammt. Die moderne Fassade mit dem vorstehenden Erker wirkt zeitlos. Dabei steht es unter Denkmalschutz. Renovierungen und Erneuerungen unterliegen strengen Auflagen. 2007 wechselte das Grundstück samt dem Haus an neue Besitzer. Zwei Jahre lang investierten sie viel Zeit und Geld. Die Erhaltung des alten Stils war ihnen wichtig. Dafür wurden nicht nur alte Türen zurück-, sondern auch die Fenster von einem Schreiner als Individualanfertigung stilecht nachgebaut. Das Treppenhaus besitzt noch immer die alten Holztreppen, in den Etagen ist der Boden mit dem Parkett von 1929 ausgelegt. Stellenweise war er mit Linoleumplatten überklebt, diese wurden entfernt und das Holz mühevoll von den Resten befreit und abgeschliffen. Ebenfalls eine Herausforderung waren die Brandschutzbestimmungen. Eine aufwändige Brandmeldeanlage musste installiert werden, Wanddurchbrüche bekamen Spezialmanschetten und auch einige Türen sind aus besonderem Material gefertigt. Alte Bausubstanz ist schneller entflammbar als neue. Ein Gutachten war notwendig. Ein weiteres Problem, das früher häufig auftrat, war Hochwasser im Keller. Heute schützt davor eine Rückstauklappe.

Im Dachgeschoss befindet sich heute eine Wohnung im Maisonette-Stil. Im zweiten Stock ist die EWTO Wing Tsun Akademie untergebracht, bei der man Selbstbehauptung und Selbstverteidigung erlernen kann. Im ersten Stock befinden sich die Räumlichkeiten der Firma Medinix information systems GmbH, die weltweit Studien unterstützt und Forschern hilft, Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Bemühungen erfolgreich umzusetzen. Im Erdgeschoss ist das Coiffeur Team Lieb am Werk. Im Salon hat sich das Haus am meisten verändert. Wände wurden entfernt, eine Deckenheizung eingebaut, neuer Boden verlegt. Der neue Stil passt sich dem zeitlosen Bauhaus gut an. Man fühlt sich dort genauso wohl, wie in den oberen Etagen, in denen die Bogendurchgänge, hohen Decken und alten Dielen das Bild der Zimmer prägen. In beiden Fällen eine offene und freundliche Gestaltung, die auch nach 90 Jahren, die das Gebäude inzwischen steht, noch Anklang findet. Auch das ist wohl ein Grund für den Erfolg des Bauhauses.