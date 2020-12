Baustellen in Oberwürzbach : Bauarbeiten dauern noch bis Ende Februar

In Oberwürzbach dauern die derzeit laufenden Baumaßnahmen am Netz des Unternehmens Vodafone Kabel Deutschland in der Hauptstraße und in der Ommersheimer Straße voraussichtlich noch bis Ende Februar.

