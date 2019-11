Kostenpflichtiger Inhalt: Martin-Luther-Kirchengemeinde St. Ingbert : Kita-Baustelle: Vieles ist fast wie verhext

Das Fundament der Außentreppe der Kindertagesstätte Louise Scheppler in St. Ingbert, an dem nach einigen Umplanungen bald weitergearbeitet werden soll. Foto: Selina Summer

St. Ingbert Seit März laufen die Arbeiten zur Erweiterung der Kindertagesstätte Louise Scheppler und am Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirchengemeinde. Nicht alles verlief seither nach Plan.

Dass die Kita Louise Scheppler der evangelischen Kirchengemeinde dringend mehr Platz braucht, ist seit Jahren bekannt. Besonders Krippenplätze sind stark gefragt. Von 2009, als die Erweiterungspläne entstanden, bis März dieses Jahres dauerte es, bis endlich mit dem Bau begonnen werden konnte (wir berichteten). Schon zu dieser Zeit kam immer wieder etwas dazwischen. Und mit der Baustelle ist es „wie verhext“, wie Pfarrerin Michelle Scherer und Architekt Gerhard Müller berichten. Seit August tauchten immer wieder neue Probleme auf, mit denen niemand vorher gerechnet hatte.

So zum Beispiel stimmen die den Plänen zugrundeliegenden Unterlagen nicht immer mit der Wirklichkeit überein. So tauchte hinter einer Wand plötzlich ein Schacht auf, der in keinem Bauplan verzeichnet ist, aber vom Erdgeschoss bis unters Dach reicht.

Nachdem das Fundament für die Außentreppe, die als zweiter Fluchtweg vorgeschrieben ist, begonnen war, kamen neue Auflagen der geplanten Variante in die Quere. Die Fortsetzung stagnierte, bis umgeplant war. Nun bekommt die Treppe eine Überdachung sowie einen Witterungsschutz, der trotzdem lichtdurchlässig ist, damit den Gruppenräumen dahinter nicht zu viel Licht verlorengeht.

Ein noch größeres Problem stellten die Decken im ehemaligen Gemeindehaus dar. Im Gesamten Gebäude, auf drei Etagen, sind Rippendecken verbaut. Vor Baubeginn wurden deren Substanz per Stichproben untersucht, die keine Auffälligkeiten ergaben. Als die Unterdecken dann entfernt waren, kam jedoch der große Schock: Der verbaute Stahl wies mehrfach Mängel auf. Ausgerechnet an den Stellen, an denen nicht geprüft wurde. Neue Untersuchungen standen also an und die Decken mussten letztendlich doch saniert werden. Eine erneute Ausschreibung und die Suche nach einer neuen Firma waren die Folge. Inzwischen sind die Decken in Ordnung gebracht und auch mit dem Bau der Außentreppe geht es bald weiter. Nur wenige von vielen neuen Problemen, mit denen nie einer gerechnet hatte.„Es war sehr schwierig“, sagte Gerhard Müller. „Tagtäglich kamen irgendwelche Überraschungen.“

Obwohl inzwischen für alles Lösungen fanden, ist das Umbauprojekt vier Monate in Verzug geraten. Der eigentliche Plan war, bis Sommer 2020 fertig zu werden. Nun ist das Jahresende angepeilt.