Neue Rettungswache in St. Ingbert Bei Baggerwetter muss es schnell gehen

St. Ingbert · Direkt neben dem Kreiskrankenhaus haben die Bauarbeiten für die neue Rettungswache in St. Ingbert begonnen. Die Bauherrn erklären, was geplant ist und warum ihr Vorhaben nach langem Vorlauf plötzlich so viele Eile hatte.

10.04.2023, 10:45 Uhr

Mit Erdarbeiten hat direkt neben dem Kreiskrankenhaus der Bau der neuen Rettungswache in St. Ingbert. Foto: Michael Beer

Ein Ersatz für die betagte Rettungswache in St. Ingbert wird schon seit vielen Jahren gefordert. Und spätestens seit einem Jahr wird der Neubau, der seit 2020 direkt neben dem Kreiskrankenhaus geplant ist, auch konkret vorangetrieben. Doch für einen Überraschungsmoment im Plan ist die entstehende Rettungswache immer gut.