CDU-Ortsratsfraktion : Freude in Rohrbach über Zuschüsse aus dem Umweltministerium

Freude in Rohrbach über Zuschüsse aus dem Umweltministerium

Markus Schmitt, Ortsvorsteher Roland Weber und Oberbürgermeister Ulli Meyer (von links) an dem Standort, an dem bald die neue Brücke installiert wird. Foto: Stefan Bohlander

Rohrbach Die CDU Rohrbach sieht durch zusätzliche Mittel eine Chance für Aufwertung des Naherholungsgebietes Glashütter Weiher und den Bau der Umgehungsstraße Mühl-/Indutriestraße.

Anfang August soll am Glashütter Weiher in Rohrbach mit Fördergeldern des saarländischen Umweltministeriums eine neue Stahlbrücke installiert werden. Diese ersetzt die alte Holzbrücke, die vom THW St. Ingbert fachgerecht abgebaut wurde. Der Rohrbacher Ortsvorsteher Roland Weber, der die Förderung beim Umweltministerium angestoßen hatte, freut sich: „Umweltminister Reinhold Jost hat uns schnell und unkompliziert geholfen, das Naherholungsgebiet Glashütter Weiher aufzuwerten.“ Jetzt könne man auch mit Hilfe der noch zur Verfügung stehenden städtischen Mitteln unter anderem das Tretbecken am Lindebrunnen mit einer Wanne aus Edelstahl auskleiden.