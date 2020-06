Kirchenkonzert am 5. Juli : Domorganist spielt bei der Orgelvesper in St. Josef

Domorganist Barry Jordan aus Magdeburg. Foto: Victoria Kühne

St. Ingbert Nach langen Wochen des Lockdowns sind seit dem Pfingstfest wieder öffentliche Gottesdienste in den Kirchen erlaubt. Daher kann am Sonntag, 5 Juli, um 17 Uhr eine Orgelvesper in der St. Ingberter Josefskirche unter der Leitung von Pfarrer Daniel Zamilski stattfinden.

Hierbei werden geistliche Textimpulse die einzelnen Werke begleiten. Den Orgelpart übernimmt Domorganist Barry Jordan aus Magdeburg, der im In- und Ausland als Konzertorganist gefragt ist.

Barry Jordan wurde 1957 in Port Elizabeth, Südafrika, geboren. Er studierte zunächst in Kapstadt, wo er 1979 sein Studium in der Fachrichtung Komposition mit dem akademischen Grad Bachelor of Music abschloss. In Wien legte er 1989 sein Konzertexamen (Orgel) ab. Sein Kirchenmusikstudium schloss er 1974 ebenfalls in Lübeck ab. 1994 wurde er nach Magdeburg berufen, wo er das Amt des Domkantors und -organisten bekleidet. Von 2002 bis 2006 leitete er eine Orgelklasse an der Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Im Jahr 2004 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Als konzertierender Organist ist er im In- und Ausland gefragt und präsentiert hier ein interessantes Programm mit Werken von Johann Gottfried Walther, August Gottfried Ritter, Louis Vierne oder Gustav Merkel.

Aufgrund der Pandemievorschriften sind die Plätze in der Kirche begrenzt und einzeln markiert. Es stehen in der Josefskirche 120 Plätze zur Verfügung. Erforderlich ist daher eine Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer oder E-Mail. Sofern noch freie Plätze vorhanden sind, können Besucher auch spontan teilnehmen und werden vor Ort in der Liste erfasst. Die Liste wird sicher aufbewahrt und nach der gesetzlichen Frist von vier Wochen vernichtet. Da die Erfassung der Kontaktdaten etwas Zeit erfordert, wird den Besuchern empfohlen, sich rechtzeitig vor der Vesper in der Kirche einzufinden. Es besteht eine strikte Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen Kirche. Die Maske kann nach dem Erreichen des Sitzplatzes abgenommen werden. Der Eintritt zu der Orgelvesper ist frei,aber Spenden sind willkommen.