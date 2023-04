Barfußläufer aus dem Saarland „Irgendwann ging nichts mehr“ – warum Volker Wieland nur zwei Paar Schuhe besitzt

Am Wohnort in Rentrisch in St. Ingbert hat Wieland nur noch zwei Paar Schuhe. Ein Paar Sandalen und ein Paar Minimalschuhe, die dem Gefühl des Barfußgehens am nächsten kommen. Wie viele Stunden er diese Schuhe im Jahr trage? „Das ist so gering, im Promillebereich.“ Socken hasse er. „Die schränken mich ein.“ Aber er habe Stulpen, die er, wenn es kalt ist, über die Knöchel ziehe. „Das macht warm.“