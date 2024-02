Eisenbergschule Hassel Bamba ist jetzt auch offiziell Schulhund in der Eisenbergschule

Im Mai 2023 begann die Klassenlehrerin der Klasse 2d zusammen mit ihrem Hund die Ausbildung beim saarländischen Zentrum für tiergestützte Therapie und Pädagogik „Mein Partner Hund“. In mehreren Modulen erarbeiteten sich beide theoretisches und praktisches Wissen. Das Ausbildungszentrum unterstützte bereits im Vorfeld bei der Auswahl eines passenden Hundes. Mit der Rasse Labrador Retriever wurden bereits sehr viele positive Erfahrungen in der Ausbildung gemacht. Bamba ist ein Hybrid, denn vor vielen Generationen wurde ein Australien Shepard mit einem Labrador Retriever verpaart, was Bambas Farbe „silber merle“ erklärt.