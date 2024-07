Selbst Energie erzeugen Der kleine Beitrag durch das Balkonkraftwerk

Die Energie-Preissprünge mit Beginn des Ukraine-Krieges vor knapp zweieinhalb Jahren haben viele Menschen aufgeschreckt. Die eigenen Kosten zumindest reduzieren, ist seither ein viel diskutiertes Thema. Gas, Wasser, Strom sparen ist eine gute Option, den Geldbeutel zu schonen. Beim Strom lässt sich heute ohne viel Aufhebens und allzu große Kosten darüber hinaus mit Balkonkraftwerken zumindest ein kleiner Beitrag erreichen. Die Zahl solcher Mini-Solaranlagen ist in der jüngsten Vergangenheit deutlich gestiegen. Im Juni 2020 ist nach Angaben der St. Ingberter Stadtwerke in der Mittelstadt die erste Inbetriebnahme dokumentiert. Während in der Summe in diesem und dem folgenden Jahr gerade mal sechs Anlagen ans Netz gegangen waren, hat der Versorger in 2022 dann 18 Meldungen, und 2023 rund 60 verzeichnet. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist es noch recht ruhig. Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Bach: „2024 sind es bisher 13 Inbetriebnahmen, die uns gemeldet wurden.“ Im Einzugsbereich der Bliestal-Werke sieht die Kurve ganz genauso aus. Höhepunkt war das vergangene Jahr mit 25 gemeldeten Balkonkraftwerken.