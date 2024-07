Stromkosten sparen Strom vom Balkon – Was beim Kauf von Mini-Solarkraftwerken zu beachten ist

Mini-Solaranlagen sind unter den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen von bürokratischen Hemmnissen weitgehend befreit und auch nicht mehr mit finanziell hohem Aufwand verbunden. Natürlich hängt es stark an den persönlichen Gegebenheiten, ob sich ein solches Projekt realisieren lässt. Wer zur Miete wohnt, hat zwar prinzipiell das Recht auf ein solches Kleinkraftwerk, sollte aber mit seinem Vermieter abklären, was er in Sachen Eigenstrom unternimmt.