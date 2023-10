Umbau bis Mitte 2024 abgeschlossen Bald neuer Glanz fürs Woolworth-Gebäude in St. Ingbert – das ist das neue Konzept

Fensterscheiben fehlen, Entwässerungsrohre ragen heraus, der Gehweg davor ist seit längerem abgesperrt: Das Woolworth-Gebäude in der Kaiserstraße erlebt gerade eine länger andauernde Operation. Und es ist weit mehr als eine Schönheits-OP. Aus dem 1977 erbauten, klobigen Kaufhaus soll ein optisch „schönes“, zeitgemäßes und multifunktional-einsetzbares Gebäude werden, das Geschäfte und Wohnanlagen genauso beherbergen könnte wie etwa Gastronomie. Seit dem Frühjahr 2023 wurde der Beton-Bau in St. Ingbert entkernt, der vorher an die 4300 Quadratmeter Verkaufsfläche und nochmal etwa 2100 Quadratmeter Lager und Büroräume bot.