Weniger Zuschüsse durch das Bistum Schulgeld soll die Albertus-Magnus-Schulen sichern

Das Bistum Speyer hat beschlossen, seine Zuschüsse für die Schulen ab dem Jahr 2026 ganz gravierend zu kürzen, was der negativen Entwicklung der Mitgliederzahlen und somit der Kirchensteuereinnahmen der katholischen Kirche geschuldet sei. Die Finanzierung des Eigenanteils an den Kosten der Schulen in kirchlicher Trägerschaft muss deswegen mittelfristig auf anderem Wege gelingen. Dies gilt auch für das Albertus-Magnus-Gymnasium und die Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert.