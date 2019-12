Arbeiterwohlfahrt in St. Ingbert : „Schwungvoll durchs Senioren-Alter“

Arbeiterwohlfahrt in St. Ingbert

St. Ingbert Das Projekt „Bei uns im Südviertel“ der Arbeiterwohlfahrt St. Ingbert bringt monatlich vor allem ältere Menschen zusammen. Sozialministerin Bachmann fand nun lobende Worte für das ehrenamtliche Angebot.

„Auf Rädern zum Essen“ heißt es einmal im Monat im Seniorenzentrum Bruder-Konrad-Haus in St. Ingbert. Dann sind die Älteren der näheren Umgebung zum Mittagstisch eingeladen, es gibt herzhafte saarländische Küche für kleines Geld und auf Wunsch wird man abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht. Das mit viel ehrenamtlicher Hilfe auf die Beine gestellte Angebot des Quartiersprojekts „Bei uns im Südviertel“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gibt es nun schon ein ganzes Jahr und es erfreut sich weiter wachsenden Zuspruchs. Mit prominenten Gästen wurde das jetzt gefeiert und auch stolz auf den über zwei Jahre gelungenen Aufbau des Gesamtprojekts zurückgeschaut.

Zuvor hatte Brigitte Klein die Anwesenden begrüßt, stellvertretend für alle Älteren, die an den Aktivitäten im Bruder-Konrad-Haus teilnehmen. Die Seniorin aus dem Quartier, früher Lehrerin an der Südschule, erinnerte daran, wie das Netzwerk vor drei Jahren seinen Anfang nahm und erst zögerlich, dann aber flott in Fahrt kam. „Schwungvoll durchs Senioren-Alter“ sei die Devise. Im Namen aller bedankte sie sich gleichfalls bei den Ehrenamtlichen und besonders bei Managerin Elke Müller: „Wir sind froh, dass wir Dich haben“.